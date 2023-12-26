Дроздецкая (Жгун) Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая (Жгун) Агафья Филипповна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Жгун Филипп Макарович

Мать: Жгун Ксения Михайловна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.09.1903 ст.

Муж: Дроздецкий Захар Логинович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1904 ст.

Сын: Дроздецкий Пётр Захарович

Отец ребёнка: Дроздецкий Захар Логинович

Смерть
Неизвестно

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