Дроздецкая (Жгун) Агафья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Жгун Филипп Макарович
Мать: Жгун Ксения Михайловна
Бракосочетание
10.09.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1904 ст.
Сын: Дроздецкий Пётр Захарович
Отец ребёнка: Дроздецкий Захар Логинович
Смерть
Неизвестно