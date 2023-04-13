Исаевская Софья Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаевская Софья Фаддеевна

Исаевская Софья Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Изотова Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Исаевский Фома Мефодьевич

Рождение ребёнка
19.10.1870

Сын: Исаевский Иван Фомич

Отец ребёнка: Исаевский Фома Мефодьевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Агафья Фоминична

Отец ребёнка: Исаевский Фома Мефодьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаевский Фома Мефодьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно