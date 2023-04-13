Исаевская Софья Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Изотова Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Исаевский Фома Мефодьевич
Рождение ребёнка
19.10.1870
Сын: Исаевский Иван Фомич
Отец ребёнка: Исаевский Фома Мефодьевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Агафья Фоминична
Отец ребёнка: Исаевский Фома Мефодьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно