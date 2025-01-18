Антон Иванович 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Антон Иванович

Автор
ДП
Панфилов Д.

мужской, родился 1797, Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

умер 1824, Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

Отец
Иван Иванович1769 г.р.
Мать
Ксения Савельевна1773 г.р.
Супруги
АнисьяНеизвестно г.р.
Дети
Елисеева Зиновия Антоновна1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Иванович

Мать: Ксения Савельевна

Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
1824
Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елисеева Зиновия Антоновна

Мать ребёнка: Анисья

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