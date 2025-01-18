Антон Иванович
мужской, родился 1797, Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
умер 1824, Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
ОтецИван Иванович1769 г.р.
МатьКсения Савельевна1773 г.р.
Супруги
АнисьяНеизвестно г.р.
Дети
Елисеева Зиновия Антоновна1825 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван Иванович
Мать: Ксения Савельевна
Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
1824
Быковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елисеева Зиновия Антоновна
Мать ребёнка: Анисья