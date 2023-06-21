Хватова (Германова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1907
Дата смерти04.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1907
Отец: Германов Петр
Мать: Германова Евдокия
Бракосочетание
26.05.1930
Муж: Хватов Илья
Рождение ребёнка
1933
Сын: Хватов Владимир
Отец ребёнка: Хватов Илья
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Хватов Илья
Рождение ребёнка
19.12.1936
Дочь: Савина Анна
Отец ребёнка: Хватов Илья
Рождение ребёнка
11.01.1939
Сын: Хватов Станислав
Отец ребёнка: Хватов Илья
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Сорокина Людмила
Отец ребёнка: Хватов Илья
Смерть
04.04.1982