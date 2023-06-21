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Хватова (Германова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1907

Дата смерти

04.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1907

Отец: Германов Петр

Мать: Германова Евдокия

Бракосочетание
26.05.1930

Муж: Хватов Илья

Рождение ребёнка
1933

Сын: Хватов Владимир

Отец ребёнка: Хватов Илья

Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Хватов Илья

Рождение ребёнка
19.12.1936

Дочь: Савина Анна

Отец ребёнка: Хватов Илья

Рождение ребёнка
11.01.1939

Сын: Хватов Станислав

Отец ребёнка: Хватов Илья

Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Сорокина Людмила

Отец ребёнка: Хватов Илья

Смерть
04.04.1982