Жупиков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Жупиков Иван Иванович
Мать: Жупикова Ксения
Рождение ребёнка
Около 27.09.1814
Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна
Рождение ребёнка
12.11.1818
Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Жупикова Анисия Николаевна
Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Жупикова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жупикова Мавра Сидоровна
Смерть
Неизвестно