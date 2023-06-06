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Жупиков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Жупиков Иван Иванович

Мать: Жупикова Ксения

Рождение ребёнка
Около 27.09.1814

Сын: Жупиков Денис Николаевич

Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1818

Сын: Жупиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Жупикова Анисия Николаевна

Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Жупиков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Жупикова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Жупикова Мавра Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жупикова Мавра Сидоровна

Смерть
Неизвестно