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Говоров Сергей Иванович
Говоров Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Говоров Иван
Мать
Говорова (Медведева) Лидия Петровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Говоров Иван
Мать:
Говорова Лидия Петровна
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