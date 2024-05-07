Ларцов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларцов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ларцова Анна
Упоминание
Неизвестно
Не воевал он болел и его оставили работать на автозаводе. У него была бронь. Умер от рака
Смерть
Неизвестно