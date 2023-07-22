Костя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ткаченко Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана