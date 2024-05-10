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Балуев Николай Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1841 ст.

Отец: Балуев Иван Васильевич

Мать: Балуева (Клепикова) Агриппина Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.562 об.).
Крещение
20.11.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, родной брат матери новорожденного, крестьянин Иван Иванович Артемьев-Клепиков и, незамужняя сестра ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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