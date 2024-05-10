Балуев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1841 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.562 об.).
Крещение
20.11.1841 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, родной брат матери новорожденного, крестьянин Иван Иванович Артемьев-Клепиков и, незамужняя сестра ... Показать все
Смерть
Неизвестно