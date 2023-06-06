Kodres Gerri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kodres Gerri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1943 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kodres ?

Мать: Kodres Dagmar