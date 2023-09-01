Гудовская (Раснер) Евгения Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудовская (Раснер) Евгения Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раснер Наум Львович

Мать: Раснер Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудовский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Гудовский Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Гудовский Владимир Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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