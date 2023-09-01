Гудовская (Раснер) Евгения Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раснер Наум Львович
Мать: Раснер Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудовский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Гудовский Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Гудовский Владимир Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно