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Аршинова Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1845

Сын: Аршинов Каллистрат Семенович

Отец ребёнка: Аршинов Семен Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1852

Сын: Аршинов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Аршинов Семен Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1854

Дочь: Аршинова Анисия Семеновна

Отец ребёнка: Аршинов Семен Епифанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Семен Епифанович

Смерть
Неизвестно