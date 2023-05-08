Аршинова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1845
Сын: Аршинов Каллистрат Семенович
Отец ребёнка: Аршинов Семен Епифанович
Рождение ребёнка
04.06.1852
Сын: Аршинов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Аршинов Семен Епифанович
Рождение ребёнка
29.12.1854
Дочь: Аршинова Анисия Семеновна
Отец ребёнка: Аршинов Семен Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно