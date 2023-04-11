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Окулова Павла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1924

Дочь: Болотова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Окулов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Игорь Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно