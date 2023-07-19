Окулов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окулов Семен
Рождение ребёнка
29.01.1924
Дочь: Болотова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Окулова Павла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Окулова Павла Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Окулова Павла Семеновна
Смерть
Неизвестно