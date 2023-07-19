Окулов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкулов Михаил Семенович

Окулов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окулов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1924

Дочь: Болотова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Окулова Павла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Окулова Павла Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Окулова Павла Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close