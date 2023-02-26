Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Настасья (Анастасия) Аристархова
Отец ребёнка: Аристарх (Иосифов)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Аристархова
Отец ребёнка: Аристарх (Иосифов)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аристарх (Иосифов)
Смерть
Неизвестно