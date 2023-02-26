Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Настасья (Анастасия) Аристархова

Отец ребёнка: Аристарх (Иосифов)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Аристархова

Отец ребёнка: Аристарх (Иосифов)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристарх (Иосифов)

Смерть
Неизвестно