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Кожанова Елена Алексеевна
Кожанова Елена Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Кожанов Алексей Афиногенович
1926 г.р.
Мать
Кожанова Зинаида Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Кожанов Алексей Афиногенович
Мать:
Кожанова Зинаида Ивановна
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