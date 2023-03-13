Лешина (Хомутова) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1906
Муж: Лешинъ Василий
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Лешинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лешинъ Василий
Рождение ребёнка
29.01.1910
Дочь: Лешина Анна
Отец ребёнка: Лешинъ Василий
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Лешинъ Иванъ
Отец ребёнка: Лешинъ Василий
Рождение ребёнка
10.07.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лешинъ Василий