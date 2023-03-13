Лешина (Хомутова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Хомутова) Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1906

Муж: Лешинъ Василий

Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Лешинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1910

Дочь: Лешина Анна

Отец ребёнка: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Лешинъ Иванъ

Отец ребёнка: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лешинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан