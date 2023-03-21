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Каллейн Мария Вячеславовна
Каллейн Мария Вячеславовна
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Место рождения
Москва
Дата рождения
24.10.1978
Пол
Женский
Отец
Каллейн Вячеслав Аррианович
1954 г.р.
Мать
Лихачева (Миронова) Татьяна Петровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1978
Отец:
Каллейн Вячеслав Аррианович
Мать:
Лихачева Татьяна Петровна
Москва
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