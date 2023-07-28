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Кондрашова Анна Филипповна

Место рождения

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Кондрашов Евдоким Андреевич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.

Сын: Кондрашов Архип Евдокимович

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Дочь: Кондрашова Прасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.

Дочь: Кондрашова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1903 ст.

Дочь: Кондрашова Агриппина Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1906 ст.

Дочь: Кондрашова Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно