Кондрашова Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.
Сын: Кондрашов Архип Евдокимович
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.
Дочь: Кондрашова Прасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.
Дочь: Кондрашова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1903 ст.
Дочь: Кондрашова Агриппина Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1906 ст.
Дочь: Кондрашова Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Евдоким Андреевич
Смерть
Неизвестно