Барковская Ирэна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская Ирэна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суцкель (Барковская) Екатерина Викентьевна

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барковская) Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барковский Павел Викентьевич

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барковская) Прасковья Викентьевна

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белько (Барковская) Евдокия Викентьевна

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белько (Барковская) Ольга Викентьевна

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банюсевич (Барковская) Анна Викентьевна

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Работа или профессия
Неизвестно
сельский труд
Рождение ребёнка
22.09.1882

Сын: Барковский Иван Викентьевич

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Барковский Константин Викентьевич

Отец ребёнка: Барковский Викентий

Смерть
1931

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