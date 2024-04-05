Барковская Ирэна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суцкель (Барковская) Екатерина Викентьевна
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барковская) Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барковский Павел Викентьевич
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барковская) Прасковья Викентьевна
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белько (Барковская) Евдокия Викентьевна
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белько (Барковская) Ольга Викентьевна
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банюсевич (Барковская) Анна Викентьевна
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Работа или профессия
Неизвестно
сельский труд
Рождение ребёнка
22.09.1882
Сын: Барковский Иван Викентьевич
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Барковский Константин Викентьевич
Отец ребёнка: Барковский Викентий
Смерть
1931