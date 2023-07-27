Колотов Тимофей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1895 по 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1895 по 1896
Отец: Колотов Кузьма Ферапонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1919 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1922
Сын: Колотов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Колотов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
С 1931 по 1932
Рождение ребёнка
С 1937 по 1938
Рождение ребёнка
1940
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик в колхозе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно