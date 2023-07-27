Колотов Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Тимофей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1895 по 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

С 1897 по 1903 г.р.

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1895 по 1896

Отец: Колотов Кузьма Ферапонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1919 ст.

Жена: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1922

Сын: Колотов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Колотов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
С 1931 по 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
С 1937 по 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Афанасия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик в колхозе им. Калинина
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно