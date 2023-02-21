(Концевая) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Концевая) Анастасия

Место рождения

Павлоград

Дата рождения

07.01.1989

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1989

Отец: Концевой Анатолий

Мать: Нина

Павлоград