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Захаров Александр Захарович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.11.1799 ст.

Дата смерти

25.06.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1799 ст.

Отец: Осипов Захар Осипович

Мать: Захарова Ирина Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1817 ст.

Дочь: Захарова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1820 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1822 ст.

Сын: Захаров Леонтий Александрович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1824 ст.

Сын: Захаров Алип Александрович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1830 ст.

Дочь: Захарова Марья Александровна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1833 ст.

Сын: Захаров Никифор Александрович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1837 ст.

Сын: Захаров Феодор Александрович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна Семёновна

Смерть
25.06.1866 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)