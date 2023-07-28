Захаров Александр Захарович
Место рождения
Дата рождения23.11.1799 ст.
Дата смерти25.06.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1799 ст.
Отец: Осипов Захар Осипович
Мать: Захарова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
06.12.1817 ст.
Дочь: Захарова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
17.02.1820 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
09.02.1822 ст.
Сын: Захаров Леонтий Александрович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
21.11.1824 ст.
Сын: Захаров Алип Александрович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
10.07.1830 ст.
Дочь: Захарова Марья Александровна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
27.05.1833 ст.
Сын: Захаров Никифор Александрович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
11.04.1837 ст.
Сын: Захаров Феодор Александрович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1866 ст.