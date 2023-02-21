Вельц Дмитрий Иосифович
Место рожденияс. Песочное-Никулино
Дата рождения16.12.1882
Дата смерти12.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Песочное-Никулино
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вельц Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Вельц Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельц Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельц Варвара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1950