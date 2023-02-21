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Вельц Дмитрий Иосифович

Место рождения

с. Песочное-Никулино

Дата рождения

16.12.1882

Дата смерти

12.04.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Песочное-Никулино
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вельц Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Вельц Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельц Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельц Варвара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1950