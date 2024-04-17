Осташков Аверьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осташкова Александра Аверьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осташкова Надежда Аверьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташков Николай Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташков Герасим Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осташкова Мария Аверьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташков Леонид Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1908
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно