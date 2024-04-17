Осташков Аверьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташков Аверьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осташкова Александра Аверьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осташкова Надежда Аверьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташков Николай Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташков Герасим Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осташкова Мария Аверьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташков Леонид Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1908

Сын: Осташко Марк Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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