Демидов Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1895
Дочь: Косягина (Демидова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно