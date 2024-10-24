Демидов Андрей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Андрей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленовка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1895

Дочь: Косягина (Демидова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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