Ванчинов Аристарх Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1898
Сын: Ванчинов Григорий Аристархович
Мать ребёнка: Ванчинова Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванчинова Мария Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно