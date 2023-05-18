Ванчинов Аристарх Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванчинов Аристарх Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1898

Сын: Ванчинов Григорий Аристархович

Мать ребёнка: Ванчинова Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванчинова Мария Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно