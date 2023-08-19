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Нигородов Афанасий Яковлев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Нигородов Яков Петров

Мать: Нигородова Матрона Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.11.1902

Жена: Елена Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1904

Дочь: Наталья Афанасьева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: Екатерина Афанасьева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1911

Сын: Нигородов Семен Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.03.1916

Сын: Нигородов Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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