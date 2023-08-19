Нигородов Афанасий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
08.11.1902
Жена: Елена Павлова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1904
Дочь: Наталья Афанасьева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: Екатерина Афанасьева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
03.02.1911
Сын: Нигородов Семен Афанасьев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
11.03.1916
Сын: Нигородов Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Смерть
Неизвестно