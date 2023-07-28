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Толкачев Матвей Захарович
Толкачев Матвей Захарович
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Место рождения
Степановка
, Рыльский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1759
Дата смерти
1763
Пол
Мужской
Отец
Толкачев Захар Герасимович
1727 г.р.
Мать
Толкачева Пелагея Дементьевна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Толкачев Захар Герасимович
Мать:
Толкачева Пелагея Дементьевна
Степановка
, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1763
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