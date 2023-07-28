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Толкачев Матвей Захарович

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Толкачев Захар Герасимович

Мать: Толкачева Пелагея Дементьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1763