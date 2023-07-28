Кривополенов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривополенова Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Кривополенова Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривополенов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кривополенова Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Кривополенова Марья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно