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Кривополенов Иван Тихонович

Место рождения

Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Жена: Кривополенова Марья Дмитриевна

Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривополенова Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Кривополенова Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривополенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кривополенова Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Кривополенова Марья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно