Кривополенов Иван Тихонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кривополенов Иван Тихонович

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился Неизвестно, Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

умер Неизвестно

Супруги
Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна31.03.1843 г.р.
Дети
Кривополенов Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Кривополенова Матрёна ИвановнаНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривополенова Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривополенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева (Кривополенова) Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна

Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Жена: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна

Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.