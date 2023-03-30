Кривополенов Иван Тихонович
мужской, родился Неизвестно, Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
умер Неизвестно
Супруги
Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна31.03.1843 г.р.
Дети
Кривополенов Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Кривополенова Матрёна ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривополенова Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривополенов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева (Кривополенова) Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Кривополенова (Кабалина) Марья Дмитриевна
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
Шотогорка, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно