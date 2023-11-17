Коворотуша (Патренко) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
До 30.01.1827 ст.
Муж Василий Игнатиев Левуненко. Дата смерти 05.04.1827 г.
Рождение ребёнка
14.09.1829 ст.
Дочь: Лавренко Евфимия Стефановна
Отец неизвестен. Родилась не в браке.
Бракосочетание
02.11.1836 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 18 от 02.11.1836, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776927?i=717 Фамилия мужа указана Овсюченко. Всё остальное совпадае... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Дочь: Голик Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.1844 ст.
Сын: Коворотуша Иоаникий Стефанович
Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич
Запись в метрической книге о рождении № 49 от 01.11.1844, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=32
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Коворотуша Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.01.1849 ст.
Сын: Коворотуша Павел Стефанович
Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич
Запись в метрической книге о рождении № 4 от 16.01.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=158
Смерть
Неизвестно