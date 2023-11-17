Коворотуша (Патренко) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша (Патренко) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 30.01.1827 ст.

Муж: не указан

Гужовка, Чернігівська область
Муж Василий Игнатиев Левуненко. Дата смерти 05.04.1827 г.
Рождение ребёнка
14.09.1829 ст.

Дочь: Лавренко Евфимия Стефановна

Отец ребёнка: не указан

Гужовка, Чернігівська область
Отец неизвестен. Родилась не в браке.
Бракосочетание
02.11.1836 ст.

Муж: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Запись в метрической книге о бракосочетании № 18 от 02.11.1836, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776927?i=717 Фамилия мужа указана Овсюченко. Всё остальное совпадае... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Голик Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1844 ст.

Сын: Коворотуша Иоаникий Стефанович

Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 49 от 01.11.1844, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=32
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Коворотуша Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.01.1849 ст.

Сын: Коворотуша Павел Стефанович

Отец ребёнка: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 4 от 16.01.1849, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=158
Смерть
Неизвестно
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