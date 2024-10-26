Скипвич Патрик Александр Д'Эстотевиль
мужской, родился 01.09.1938, деревня Кукхэм Дин, Беркшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
умер 06.10.2016
ОтецСкипвич Грей д'Эстутвиль Таунсенд23.03.1912 г.р.
МатьСкипвич (Долгорукова) Софка (Софья) Петровна23.10.1907 г.р.
Супруги
Скипвич (Харвуд) Джиллиан Патриция1935 г.р.
Скипвич (Атихан) Ашхен Бедросовна13.09.1941 г.р.Показать еще 1
Дети
Моран (Д Эстотвиль-Скипвич) Зара Александра Джейн08.04.1967 г.р.
Д Эстотвиль-Скипвич Александр Себастьян Грей09.04.1969 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938
деревня Кукхэм Дин, Беркшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
С 26.06.1964 по 1970
Рождение ребёнка
08.04.1967
Дочь: Моран (Д Эстотвиль-Скипвич) Зара Александра Джейн
Мать ребёнка: Скипвич (Харвуд) Джиллиан Патриция
Рождение ребёнка
09.04.1969
Бракосочетание
С 1972 по 1997
Бракосочетание
С 22.03.1997 по 2011
Рождение ребёнка
17.07.1997
Сын: Д Эстотвиль-Скипвич Луис Пейтон
Мать ребёнка: Скипвич (Де Уайльд) Мартина Софи Ивонн
Рождение ребёнка
17.07.1997
Сын: Д Эстотвиль-Скипвич Грей Камиль
Мать ребёнка: Скипвич (Де Уайльд) Мартина Софи Ивонн
Смерть
06.10.2016