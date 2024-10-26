Скипвич Патрик Александр Д'Эстотевиль 01.09.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скипвич Патрик Александр Д'Эстотевиль

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.09.1938, деревня Кукхэм Дин, Беркшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

умер 06.10.2016

Отец
Скипвич Грей д'Эстутвиль Таунсенд23.03.1912 г.р.
Мать
Скипвич (Долгорукова) Софка (Софья) Петровна23.10.1907 г.р.
Супруги
Скипвич (Харвуд) Джиллиан Патриция1935 г.р.
Скипвич (Атихан) Ашхен Бедросовна13.09.1941 г.р.
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Дети
Моран (Д Эстотвиль-Скипвич) Зара Александра Джейн08.04.1967 г.р.
Д Эстотвиль-Скипвич Александр Себастьян Грей09.04.1969 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1938

Отец: Скипвич Грей д'Эстутвиль Таунсенд

Мать: Скипвич (Долгорукова) Софка (Софья) Петровна

деревня Кукхэм Дин, Беркшир, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Бракосочетание
С 26.06.1964 по 1970

Жена: Скипвич (Харвуд) Джиллиан Патриция

Рождение ребёнка
08.04.1967

Дочь: Моран (Д Эстотвиль-Скипвич) Зара Александра Джейн

Мать ребёнка: Скипвич (Харвуд) Джиллиан Патриция

Рождение ребёнка
09.04.1969

Сын: Д Эстотвиль-Скипвич Александр Себастьян Грей

Мать ребёнка: Скипвич (Харвуд) Джиллиан Патриция

Бракосочетание
С 1972 по 1997

Жена: Скипвич (Атихан) Ашхен Бедросовна

Бракосочетание
С 22.03.1997 по 2011

Жена: Скипвич (Де Уайльд) Мартина Софи Ивонн

Рождение ребёнка
17.07.1997

Сын: Д Эстотвиль-Скипвич Луис Пейтон

Мать ребёнка: Скипвич (Де Уайльд) Мартина Софи Ивонн

Рождение ребёнка
17.07.1997

Сын: Д Эстотвиль-Скипвич Грей Камиль

Мать ребёнка: Скипвич (Де Уайльд) Мартина Софи Ивонн

Смерть
06.10.2016

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