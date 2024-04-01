Саушкина (Клевакина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Клевакина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1883

Отец: Клевакин Дмитрий Иванов

Мать: Клевакина Наталья Алексеева

Бракосочетание
09.09.1902

Муж: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

м. 49 лет, третьим браком ж. 19
Рождение ребёнка
28.07.1903

Дочь: Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
13.?.1904

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
14.03.1906

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
07.06.1908

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
11.08.1909

Сын: Саушкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Казахстан
Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Саушкин Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Смерть
Неизвестно
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