Саушкина (Клевакина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1883
Бракосочетание
09.09.1902
м. 49 лет, третьим браком ж. 19
Рождение ребёнка
28.07.1903
Дочь: Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
13.?.1904
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
14.03.1906
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
07.06.1908
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
11.08.1909
Сын: Саушкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Казахстан
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Саушкин Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Смерть
Неизвестно