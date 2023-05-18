Сафаров Айнетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамши
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1913
Дочь: Абдуллина Наймя Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатиха Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моршидя Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастура Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимя Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зохра Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Исхак Айнетдинович
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Мясум Айнетдинович
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Сулейман Айнетдинович
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Алям Айнетдинович
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыма Айнетдиновна
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Тахир Айнетдинович
Мать ребёнка: Сафарова Зайняп
Смерть
Неизвестно