Сафаров Айнетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафаров Айнетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамши

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1913

Дочь: Абдуллина Наймя Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатиха Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моршидя Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастура Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимя Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зохра Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Исхак Айнетдинович

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Мясум Айнетдинович

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Сулейман Айнетдинович

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Алям Айнетдинович

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатыма Айнетдиновна

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Тахир Айнетдинович

Мать ребёнка: Сафарова Зайняп

Смерть
Неизвестно