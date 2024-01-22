(Сидорова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: (Сидорова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Сидоров Козьма Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: (Сидорова) Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
?.11.1865

Сын: Сидоров Андрей Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Сидорова) Акилина Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Сидоров Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Сидоров Григорий Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич

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