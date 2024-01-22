(Сидорова) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: (Сидорова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1858
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: (Сидорова) Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
?.11.1865
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Сидорова) Акилина Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1874
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1874
Сын: Сидоров Григорий Петрович
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Васильевич