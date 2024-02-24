Архипов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов 2 Андреевич
Мать ребёнка: Архипова (Федосеева) ? Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов 1 Андреевич
Мать ребёнка: Архипова (Федосеева) ? Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000