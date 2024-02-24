Архипов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов 2 Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Федосеева) ? Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов 1 Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Федосеева) ? Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова (Федосеева) ? Александровна

Смерть
2000

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