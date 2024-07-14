Ладилова (Шишкина) Наталья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шишкин Михаил Андреев
Мать: не указана
Восприемник
06.12.1918
девица Анна Михаил Андреев Шишкин и Екатерина Михайлова теория
Бракосочетание
06.02.1922
ей 18 Он 1898 Пишет сама роспись в книге ЗАГС
Смерть
После 1922
есть в 1917г