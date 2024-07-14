Ладилова (Шишкина) Наталья Михайлова 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладилова (Шишкина) Наталья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шишкин Михаил Андреев

Мать: не указана

Восприемник
06.12.1918
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
девица Анна Михаил Андреев Шишкин и Екатерина Михайлова теория
Бракосочетание
06.02.1922

Муж: Ладилов Петр Андреевич

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
ей 18 Он 1898 Пишет сама роспись в книге ЗАГС
Смерть
После 1922
есть в 1917г

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