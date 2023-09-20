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Linde Jaan

Место рождения

д Каргият, Симферопольский р -он, Крымская область

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д Каргият, Симферопольский р -он, Крымская область
Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Linde Leonhard

Мать ребёнка: Linde Linda

Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1923

Дочь: Nohrina Ella

Мать ребёнка: Linde Linda

с Плотниково, Кемеровская область/ Kemerovo oblast, Россия / Russia
Рождение ребёнка
11.02.1925

Дочь: Самойлова Мария

Мать ребёнка: Linde Linda

Алтайский край, Россия / Russia
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Kobina Alide

Мать ребёнка: Linde Linda

Рождение ребёнка
19.08.1933

Сын: Линде August

Мать ребёнка: Linde Linda

с.Плотниково Алтайский край
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