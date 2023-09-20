Linde Jaan
Место рожденияд Каргият, Симферопольский р -он, Крымская область
Дата рождения1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
д Каргият, Симферопольский р -он, Крымская область
Рождение ребёнка
15.05.1922
Сын: Linde Leonhard
Мать ребёнка: Linde Linda
Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1923
Дочь: Nohrina Ella
Мать ребёнка: Linde Linda
с Плотниково, Кемеровская область/ Kemerovo oblast, Россия / Russia
Рождение ребёнка
11.02.1925
Дочь: Самойлова Мария
Мать ребёнка: Linde Linda
Алтайский край, Россия / Russia
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Kobina Alide
Мать ребёнка: Linde Linda
Рождение ребёнка
19.08.1933
Сын: Линде August
Мать ребёнка: Linde Linda
с.Плотниково Алтайский край