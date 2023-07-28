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Зелюков Козьма Максимов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Зелюков (щетинин) Максим Иванов

Мать: Зелюкова Дарья Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1889

Жена: Зелюкова Ксения Стефанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга Кузьмина

Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.

Сын: Зелюков Григорий Кузьмин

Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.01.1906 ст.

Жена: Зелюкова Акилина Ивановна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Зелюкова Акилина Ивановна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Зелюкова Акилина Ивановна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Кузьмина

Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1912
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область