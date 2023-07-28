Зелюков Козьма Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга Кузьмина
Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
16.01.1899 ст.
Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова
Бракосочетание
06.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Зелюкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Зелюкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Кузьмина
Мать ребёнка: Зелюкова Ксения Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912