Осокина Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мачина Матрена
Отец ребёнка: Осокинъ Никита
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Салмина Настасья
Отец ребёнка: Осокинъ Никита
Рождение ребёнка
1777
Сын: Осокинъ Семенъ
Отец ребёнка: Осокинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осокинъ Никита