Осокина Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Лукерья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мачина Матрена

Отец ребёнка: Осокинъ Никита

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Салмина Настасья

Отец ребёнка: Осокинъ Никита

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Осокинъ Семенъ

Отец ребёнка: Осокинъ Никита

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокинъ Никита