Игонина (Емельянова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1896 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1897 ст.
Сын: Власов-Кондратьев-Максимов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1898 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1900 ст.
Сын: Власов-Кондратьев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно