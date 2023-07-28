Игонина (Емельянова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Емельянова) Матрона Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1896 ст.

Муж: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1897 ст.

Сын: Власов-Кондратьев-Максимов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1898 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1900 ст.

Сын: Власов-Кондратьев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов-Кондратьев Дмитрий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно