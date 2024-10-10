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Прокофьев Никифор Кузьмич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Дата смерти

09.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Прокофьев Кузьма Иванович

Мать: Прокофьева (Салмина) Дарья Никифоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Неонила Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Неонила Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Авдотья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1877 ст.

Сын: Прокофьев Илларион Никифорович

Мать ребёнка: Прокофьева Неонила Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.09.1879

Сын: Прокофьев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Прокофьева Неонила Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1918
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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