Прокофьев Никифор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти09.08.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1877 ст.
Сын: Прокофьев Илларион Никифорович
Мать ребёнка: Прокофьева Неонила Матвеевна
Рождение ребёнка
?.09.1879
Сын: Прокофьев Иван Никифорович
Мать ребёнка: Прокофьева Неонила Матвеевна
Смерть
09.08.1918