Красулина Агафья Созонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Агафья Созонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Красулин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Красулин Филипп Ильич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красулин Филипп Ильич

Смерть
Неизвестно