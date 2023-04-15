Красулина Агафья Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Красулин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Красулин Филипп Ильич
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно