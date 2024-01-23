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Чичелова Нина Мартиросовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.19

Сын: Чичелов Генадий Владимирович

Отец ребёнка: Чичелов Владимир Камитасови

Рождение
09.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1961

Сын: Чичелов Юрий Влимирович

Отец ребёнка: Чичелов Владимир Камитасови

Рождение ребёнка
23.01.1964

Дочь: Бичахчан Люба Владимировна

Отец ребёнка: Чичелов Владимир Камитасови

Смерть
Неизвестно

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