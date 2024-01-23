Чичелова Нина Мартиросовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.19
Сын: Чичелов Генадий Владимирович
Отец ребёнка: Чичелов Владимир Камитасови
Рождение
09.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1961
Отец ребёнка: Чичелов Владимир Камитасови
Рождение ребёнка
23.01.1964
Дочь: Бичахчан Люба Владимировна
Отец ребёнка: Чичелов Владимир Камитасови
Смерть
Неизвестно