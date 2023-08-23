(Алёхина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1977
Дочь: Алёхина Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Алёхин Станислав Владимирович
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1977
Сын: Алёхин Алексей Станиславович
Отец ребёнка: Алёхин Станислав Владимирович