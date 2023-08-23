(Алёхина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алёхина) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1977

Дочь: Алёхина Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Алёхин Станислав Владимирович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
27.11.1977

Сын: Алёхин Алексей Станиславович

Отец ребёнка: Алёхин Станислав Владимирович

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