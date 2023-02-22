Караштин Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915

Отец: Караштин Григорий Петрович

Мать: Караштина Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караштина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно