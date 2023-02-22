Караштин Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
?.07.1937
Рождение ребёнка
?.03.1940
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно