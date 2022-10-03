Порошин Артем Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошин Артем Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1998 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2022

Отец: Порошин Дмитрий Сергеевич

Мать: Порошина Дарья

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