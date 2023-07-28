Жданова (Кокорина) Параскева Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Кокорина) Параскева Александрова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Кокорин Александр Дементиев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1817

Сын: Кокорин Захарий

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.05.1826

Муж: Жданов Иоанн Иванов

Рождение ребёнка
22.07.1827

Сын: Жданов Трофим Иванов

Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1828

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1831

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1833

Сын: Жданов Козма Иванов

Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1836

Сын: Жданов Иларион Иванов

Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1840

Сын: Жданов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно