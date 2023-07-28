Жданова (Кокорина) Параскева Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Кокорин Александр Дементиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1817
Сын: Кокорин Захарий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
02.05.1826
Муж: Жданов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1827
Сын: Жданов Трофим Иванов
Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
17.12.1828
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1831
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
31.10.1833
Сын: Жданов Козма Иванов
Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1836
Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1840
Отец ребёнка: Жданов Иоанн Иванов
Смерть
Неизвестно