Улимова Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1984
Дочь: Улимова Елена Александровна
Отец ребёнка: Улимов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1988
Сын: Улимов Антон Александрович
Отец ребёнка: Улимов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно