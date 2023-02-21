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Улимова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1984

Дочь: Улимова Елена Александровна

Отец ребёнка: Улимов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1988

Сын: Улимов Антон Александрович

Отец ребёнка: Улимов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улимов Александр Васильевич