Исламова (Амашева) Илюза Халитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламова (Амашева) Илюза Халитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1995

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1995

Отец: Амашев Халит Хамитович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.2018

Дочь: Исламова Регина Альбертовна

Отец ребёнка: Исламов Альберт

Рождение ребёнка
09.02.2022

Дочь: Исламова Радмила Альбертовна

Отец ребёнка: Исламов Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исламов Альберт