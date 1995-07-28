Исламова (Амашева) Илюза Халитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1995
Отец: Амашев Халит Хамитович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.2018
Дочь: Исламова Регина Альбертовна
Отец ребёнка: Исламов Альберт
Рождение ребёнка
09.02.2022
Дочь: Исламова Радмила Альбертовна
Отец ребёнка: Исламов Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исламов Альберт